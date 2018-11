Com'è cambiato il decreto sicurezza dopo il maxi emendamento

Un provvedimento-bandiera che impone una stretta in particolare sul diritto d'asilo per i migranti. È il decreto sicurezza che il 7 novembre sarà sottoposto al voto di fiducia al Senato. Poi il testo passerà alla Camera, per la definitiva conversione in legge. Le misure vanno dall'abrogazione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, sostituito da permessi speciali temporanei, prolungati per motivi sanitari, all'allungamento da tre a sei mesi del trattenimento nei Centri per i rimpatri. Dalla possibilità di trattenere gli stranieri da espellere anche in strutture di polizia, in caso di indisponibilità dei Centri per i rimpatri, alla possibilità di revocare la cittadinanza italiana per reati di terrorismo (leggi anche: Fiducia sul decreto sicurezza, ma la partita s'incrocia con la prescrizione).

LE NOVITÀ CONTENUTE NEL MAXI EMENDAMENTO

Nel maxi emendamento che ha sostituito per intero il testo del decreto, e sui cui il governo ha posto la questione di fiducia, ci sono novità sulla videosorveglianza, gli sgomberi degli immobili occupati abusivamente, il Fondo per la sicurezza urbana e l'utilizzo dei droni. Si prevede inoltre che i procuratori antimafia possano usare la polizia penitenziaria per raccogliere informazioni nelle carceri. Ma il cuore del decreto, la parte su cui la Lega di Matteo Salvini ha puntato di più, riguarda i richiedenti asilo. Per quelli che compiono gravi reati scatta la sospensione dell'esame della domanda di protezione. In caso di condanna in primo grado, il Questore deve darne tempestiva comunicazione alla Commissione territoriale competente. La quale «provvede nell'immediatezza all'audizione dell'interessato e adotta contestuale decisione». A quel punto lo straniero può essere obbligato a lasciare il territorio nazionale.

SPRAR RISERVATO A MINORI E TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

Il decreto riserva esclusivamente ai titolari di protezione internazionale e ai minori non accompagnati i progetti di integrazione e inclusione sociale previsti dallo Sprar (Sistema protezione e richiedenti asilo e rifugiati), che viene ridimensionato. I richiedenti asilo troveranno invece accoglienza nei Cara. Ci sono poi tutta una serie di altre misure, dal taser (la pistola elettrica) anche ai vigili urbani alla stretta sui noleggi di auto e furgoni per evitare che vengano usati come armi contro la folla. Spazio anche per un Daspo urbano più severo.