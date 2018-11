Il voto sul decreto sicurezza in diretta

È all'esame del Senato oggi il decreto sicurezza che nei giorni scorsi ha spaccato la maggioranza di governo causando la defezione di alcuni senatori a Cinque Stelle che hanno dichiarato di non voler votare il testo, a meno di modifiche. Quattro i dissidenti: De Falco, Nugnes, Fatttori e Montero. Si va verso il voto di fiducia: alle dieci di mattina il rappresentante del governo, il leghista Molteni, sottosegretario all'Interno, ha chiesto e ottenuto la sospensione dei lavori per la presentazione di un emendamento che, secondo le indiscrezioni, non dovrebbe modificare in maniera rilevante l'impostazione attuale e che sarebbe propedeutico al voto di fiducia. Questa mattina, il ministro degli Interni Matteo Salvini ha commentato: «Prevedo che il dl Sicurezza passi oggi e sarà un passo in avanti per la sicurezza degli italiani».

NUOVO RINVIO NEL POMERIGGIO

L'esame del Senato, inizialmente posticipato alle 13, è stato rinviato alle 16.30: l'emendamento del governo, ha detto Molteni, è all'esame del Mef. Bagarre in Aula dove le opposizioni protestano: «Questo rinvio è indegno, non capisco che sta succedendo all'ordine dei lavori. È necessario subito convocare una capigruppo» ha detto il capogruppo Pd al Senato, Andrea Marcucci. «È da sei giorni che il decreto è stato licenziato dalla Commissione e abbiamo avuto 6 rinvii. La maggioranza si deve vergognare». La convocazione dei capigruppo è stata poi fatta dalla presidente Elisabetta Casellati.

COSA PREVEDE IL DECRETO SICUREZZA

Al centro del decreto sicurezza (qui l'approfondimento) sta la modifica del diritto d'asilo, con l'abrogazione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, sostituito da permessi speciali temporanei. Allunga da 90 a 180 giorni la durata del trattenimento dei Centri per i rimpatri. Inoltre viene indebolito il sistema Sprar, ovvero l'accoglienza ai migranti diffusa sul territorio e per cui i Comuni ricevevano fondi dal governo. Potranno accedere al sistema Sprar esclusivamente i titolari di protezione internazionale e i minori non accompagnati, mentre i richiedenti asilo troveranno accoglienza nei Cara. Il decreto, inoltre, prevede la sperimentazione delle armi ad impulsi elettronici, i taser, da parte degli operatori di polizia municipale di Comuni con più di 100 mila abitanti.