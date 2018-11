Elisa Isoardi, Matteo Salvini e un selfie che non ha precedenti

LO SGUARDO VERSO L'OBIETTIVO CHE RENDE PARTECIPE LO SPETTATORE

Una foto come ce ne sono a miriadi sui social, resa appena più pruriginosa da quel che lascia intuire sul prima. Con un dettaglio che spicca ed è, cinematograficamente, lo sguardo in macchina della protagonista. Lo sguardo in macchina è una figura retorica del linguaggio filmico in cui un attore rivolge lo gli occhi verso l’obiettivo della telecamera come per interpellare lo spettatore e renderlo partecipe della finzione. Qualcuno potrebbe obiettare che si tratta di un selfie, quindi era naturale che chi ha scattato la foto guardasse verso l’obiettivo. Ma non è così, tant’è che è pieno di selfie in cui chi si ritrae guarda altrove. Isoardi invece chiama lo spettatore come volesse dirgli: guarda, il mio amante è qui di fianco a me, sfinito, forse dormiente. Ho domato la belva tra le lenzuola, il ministro decisionista, lo sceriffo, lo spietato cacciatore di migranti e clandestini. Insomma, l’ho umanizzato rivelandolo al mondo nella sua intimità più intima. E lui è qui al mio fianco, accoccolato come un pulcino alla sua chioccia.