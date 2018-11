Come i giornali esteri hanno trattato la soap opera Salvini-Isoardi

«Scaricato con ogni evidenza senza riguardo» dalla fidanzata. Alla berlina su Instagram con una foto after sex, e per giunta mentre era via, «in viaggio verso il Ghana». Non si ricorda a memoria d'uomo un ministro dell'Interno, di una Repubblica per di più nel G7 e terza economia dell'Eurozona, buttato così in piazza in uno dei suoi momenti più intimi, con un'immagine – suo malgrado – di sé degna di essere rimossa dalla Rete per cause di forza maggiore, tanto è fuori luogo e anti-istituzionale. E infatti tutto il mondo ne parla, dello scatto del titolare del Viminale Matteo Salvini a letto con l'ex compagna Elisa Isoardi, fustigato dalla medesima, «ex modella», con siffatta ineleganza.