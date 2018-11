Quanto recuperebbe lo Stato con l'Ici non versata dalla Chiesa

DOPPIO EFFETTO: MANCATO GETTITO E CONCORRENZA SLEALE

Lo storico bisogno di denaro dei Comuni spingeva i sindaci a mettere da parte la riverenza religiosa e ad agire per avere almeno la parte dei proventi sulle attività non strettamente legate al culto. Nel mirino finivano gli edifici adibiti ad attività turistiche, assistenziali, didattiche, sportive e sanitarie la cui esenzione aveva un duplice effetto negativo per l'economia: oltre al mancato gettito si creava infatti una concorrenza sleale con le aziende private che al fisco non potevano opporre scudi di sorta. La corte di Cassazione (sentenza 8 marzo 2004, n. 4645) dando ragione ai primi cittadini stabiliva che: «Il beneficio dell'esenzione dall'Ici non spetta in relazione agli immobili destinati allo svolgimento di attività oggettivamente commerciali». Per non perdere il favore del mondo cattolico, nell'agosto 2005 interveniva il governo Berlusconi con un decreto interpretativo ("disposizioni urgenti in materia di infrastrutture") sull'abbattimento totale dell'Ici e sulla riduzione del 50% dell'Imposta redditi societari (Ires).

FORMULA AZZECCAGARBUGLI DI BERSANI

Della faccenda nel frattempo aveva iniziato a interessarsi pure l'Unione europea, molto attenta sia sul fronte fiscale sia sul tema di aiuti di Stato. L'anno successivo veniva chiamato a misurarsi con la questione il governo Prodi. L'esecutivo però era un vaso di coccio: Fausto Bertinotti e compagni spingevano perché cadesse ogni esenzione, l'area cattolica mugugnava. La patata bollente finiva così nelle mani del ministro per lo Sviluppo, Pier Luigi Bersani. Alla fine, citando il Don Camillo di Guareschi, per «salvare la capra del senatore e il cavolo del Signore» si eludeva il problema inserendo nel decreto (all’articolo 39, comma 2-bis) una formula da azzeccagarbugli che garantiva l’esenzione per gli immobili destinati ad attività «non esclusivamente commerciali» (per la precisione: «L'esenzione disposta dall'articolo 7, comma 1, lettera i), d.l 30 dicembre 1992, n. 504, si intende applicabile alle attività indicate nella medesima lettera che non abbiano esclusivamente natura commerciale»).