In Campania il 97% degli abusi edilizi è ancora in piedi

APPELLO PER TOGLIERE IL CONDONO DI ISCHIA

Ecco perché il presidente di Legambiente Campania Mariateresa Imparato ha fatto appello «alla sensibilità e alla coscienza dei parlamentari, affinché al Senato nel decreto Genova per quanto riguarda Ischia si tolga ogni riferimento al condono Craxi e si valutino le pratiche delle tre sanatorie in base alle rispettive leggi di riferimento. La tutela del territorio e dei cittadini non può essere messa a rischio per un patto elettorale Lega-M5s, piuttosto si preveda la predisposizione del Piano emergenza vulcanica di Ischia e di adottare misure di alleggerimento del carico insediativo come fatto per il Vesuvio e come è da fare per i Campi Flegrei».

IN CAMPANIA 50,6 IMMOBILI FUORILEGGE OGNI 100

Lo studio sulla Campania riguarda anche le domande di sanatoria. Hanno risposto 132 Comuni dove a seguito dei tre condoni Legambiente ha censito «362.646 richieste di sanatoria: sostanzialmente una nuova città/metropoli tutta da rimettere in regola. Il record alla provincia di Napoli dove sono 259.170 le richieste di sanatoria, seguita dalla provincia di Salerno con 71.096 richieste. La Campania si conferma la regione più esposta al fenomeno, con una quota di 50,6 immobili fuorilegge ogni 100». Negli ultimi tre anni «in Campania il lavoro delle forze dell'ordine sul ciclo illegale del cemento ha portato alla luce 2.352 infrazioni, e alla denuncia di 2.567 persone. E abusivismo edilizio fa rima con Gomorra. Sono 65 i clan di camorra censiti in questi anni che gestiscono le fila e hanno fatto e fanno affari col cemento».