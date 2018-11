Il M5s visto dall'ex addetto stampa Lorenzo Tosa

DOMANDA. Tosa, cosa farà adesso?

RIPOSTA. Al momento, nonostante già mi accusino di aver pronta una candidatura con il Pd, purtroppo o per fortuna non ho niente di concreto. Ho lasciato un posto sicuro per l'ignoto, ma va bene così. Vorrei continuare nel giornalismo, nella comunicazione, nella politica anche.



Torniamo a tre anni fa.

Ero freelance, lavoravo per Il Fatto quotidiano, l'emittente locale Primocanale, agenzie di stampa. Seguivo le elezioni regionali e nonostante un'intervista un po' burrascosa che feci a Beppe Grillo, fui chiamato da Alice Salvatore che mi chiese di lavorare con loro in Regione. Lo presi come un segnale di apertura nei confronti anche di posizione non allineate. Ma mi sbagliavo.

Cosa c'è che non va nel Movimento a suo modo di vedere?

Diciamo che è stato un divorzio per tappe. All'inizio, sarà stato l'entusiasmo per il nuovo lavoro, ma non ho trovato grandi criticità che toccassero la mia coscienza. Il primo grosso momento di crisi l'ho avuto con il caso Genova, quando da un giorno all'altro la candidata che aveva vinto le primarie per il Comune, Marika Cassimatis, è stata messa da parte, sfiduciata dal capo che ti chiede di "fidarsi di lui". Un rovesciamento totale dei principi fondativi del Movimento e di qualsiasi forma di democrazia. Lì ho pensato di andarmene, ma ho messo sul piatto carriera, famiglia, ha vinto la mia parte più pratica quella volta.