Cosa dice l'appello dei sei studiosi tedeschi citato da Savona

Dopo i 55 milioni di morti causati dalla Seconda Guerra mondiale, dopo secoli di guerre nazionaliste e imperialiste che hanno lasciato l'Europa in rovina, i popoli e i governi nazionali di tutto il continente hanno finalmente capito che l'unità europea era l'unico modo per fermare questa follia. Immanuel Kant ebbe questa visione nel 1795, 150 anni prima del secondo conflitto mondiale, nel suo trattato filosofico Per la pace perpetua (Zum ewigen Frieden). E, infine, i leader europei decisero di trasformarla in realtà. Nei decenni successivi sono stati creati il mercato comune, la Comunità europea e l'Unione europea, seguiti dalla moneta comune. Le dittature sono cadute e la democrazia è prevalsa.

Un'Europa senza frontiere interne è diventata realtà: ogni cittadino europeo può cercare lavoro in qualsiasi Paese membro. Gli imprenditori sono liberi di avviare business in qualsiasi luogo. Possiamo comprare e vendere beni senza tariffe aggiuntive. I servizi possono essere offerti ovunque. E c'è di più. I giovani europei possono formarsi in qualsiasi università in Europa. E, come tutti noi, possono sperimentare la diversità culturale europea e i valori e le tradizioni comuni che ne sono alla base. Cerchiamo di essere chiari: il nostro continente non aveva mai sperimentato 73 anni di pace in tutta la sua lunga storia. Queste sono le grandi conquiste dell'Unione europea. È molto più di un semplice progetto economico: è un progetto culturale, un salto di civiltà che il mondo intero ci invidia.

Eppure tutto questo è in pericolo. Il nazionalismo sta nuovamente rialzando la sua brutta testa in tutta Europa. La solidarietà sta cedendo all'egoismo, come se stessimo dimenticando ciò che le generazioni prima di noi hanno imparato dalla Storia. All'esterno dell'Ue, Donald Trump, Russia e Cina stanno mettendo alla prova l'unità dell'Europa, la nostra volontà di essere uniti per i nostri valori, di difendere il nostro modo di vivere. A questo c'è solo una risposta: solidarietà. Ciò significa opporsi sul piano interno al nazionalismo e all'egoismo ed esteriormente mostrare unità e condivisione di sovranità. E questa è la risposta che i cittadini europei, cioè ognuno di noi, devono dare ora. Soli come tedeschi, come francesi, come italiani, come polacchi, siamo troppo deboli. Solo insieme possiamo affermarci nel XXI secolo. Vogliamo che l'Ue protegga il nostro modo di vivere e crei benessere per tutti. Vogliamo che l'Europa difenda la democrazia, i diritti umani e la solidarietà globale nella lotta per la conservazione delle risorse naturali. Ora dobbiamo fare passi grandi e audaci. Arrabattarci di crisi in crisi, come abbiamo fatto ultimamente, mette a rischio tutti i risultati che abbiamo raggiunto.

UN ESERCITO PER L'EUROPA

Per evitare questo, riteniamo che l'Europa dovrebbe lavorare per approfondire l'integrazione della sua politica estera e di sicurezza passando al voto a maggioranza. L'Europa dovrebbe anche lavorare per raggiungere l'obiettivo di un esercito comune europeo. Questo non comporta un aumento della spesa (i Paesi europei membri della Nato spendono in difesa già il triplo della Russia). Ciò di cui abbiamo bisogno è superare le politiche di difesa su scala ridotta degli Stati nazionali. In questo modo potremmo aumentare la potenza militare senza costi aggiuntivi. Inoltre, poiché non siamo più inclini a farci la guerra l'uno contro l'altro in Europa, non avremo più bisogno degli eserciti nazionali. E poiché le forze armate europee non sono dirette contro nessuno, la creazione di un esercito europeo dovrebbe procedere parallelamente al controllo degli armamenti e alle iniziative di disarmo.

Germania e Francia insieme devono coinvolgere i Paesi fondatori dell'Ue, la Polonia e gli Stati baltici fin dall'inizio. Ma questa iniziativa deve essere aperta a tutti i membri dell'Ue che perseguono lo stesso obiettivo, e cioè molti, e forse tutti, i Paesi. Questo è il modo in cui dovremmo mostrare al mondo che siamo uniti, che non falliremo e che non ci lasceremo indebolire e dividere. Mostreremo agli altri Paesi che l'Europa è un partner alla pari nel perseguimento di politiche pacifiche che mirano a un giusto equilibrio di interessi e alla conservazione delle risorse naturali sul nostro Pianeta. Tuttavia, l'Europa può essere credibile solo se è unita. La zona euro, il centro e l'area più avanzata del progetto unitario, è fragile. Tutti lo sanno. L'improvvisazione mette la zona euro a rischio di non sopravvivere alla prossima crisi finanziaria. E questo porterebbe l'Europa indietro anche in molti altri settori. Una moneta comune porta benefici a tutti: promuove lo scambio attraverso le frontiere interne. Protegge dagli attacchi speculativi all'interno di un'area economica forte. Una moneta comune richiede a tutti di pensare in termini di salari e prezzi non più a livello nazionale, ma in un contesto europeo.