Quello che ci hanno fatto capire le midterm Usa

L’America ha dato a Donald Trump un avvertimento, ma il più contestato e controverso presidente dopo Richard Nixon (riabilitato post mortem) rimane in sella, e con una base che non consente per ora di escludere una sua rielezione nel 2020. L’avvertimento è non solo nella riconquista sia pure per pochi seggi della Camera da parte dei democratici, dopo otto anni di dominio repubblicano, ma anche in alcuni risultati locali come il ritorno ai demi, sostanzialmente, del cruciale Midwest settentrionale con i governatori di Illinois e Michigan. Un’economia in forte crescita, con posti di lavoro ai massimi e salari in aumento non ha impedito la perdita della Camera e non ha consentito ai repubblicani e al presidente di uscire dallo stato di inferiorità quanto a voto popolare su scala nazionale. Se non c’è stata la grande onda blu (democratica) capace di spazzare Washington, neppure si è radicata anzi si è indebolita la marcia dell’America rossa (cioè repubblicana) arrivata del resto alla Casa Bianca, con Trump, per un soffio.