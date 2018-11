Come procede la trattativa tra M5s e Lega sulla prescrizione

DAVIGO: «TOGLIENDO LA PRESCRIZIONE I PROCESSI SI ACCORCIANO»

Sul tema è intervenuto anche il pm ex di Mani Pulite, Piercamillo Davigo: «Il sistema di prescrizione come in Italia c'è soltanto in Grecia. Bisogna farsi delle domande, prima di sostenere che vengono lesi i diritti dei cittadini». In una intervista a Il Fatto Quotidiano ha spiegato: «Quando in Italia hanno introdotto il nuovo codice di procedura penale ci hanno raccontato che avremmo avuto il processo all'americana. Ebbene: negli Stati Uniti la prescrizione si blocca con l'inizio del processo. Quasi tutti gli argomenti che sono usati in questi giorni non hanno alcun addentellato con la realtà. È l'Italia l'anomalia: abbiamo un sistema giudiziario in cui un imputato condannato in primo grado fa appello per avere ridotta la pena, ma sperando in realtà di non scontare alcuna pena, neppure ridotta, perché tanto arriverà la prescrizione».