Si è dimesso l'amministratore delegato di Anas Gianni Armani

UN PASSO INDIETRO ATTESO DA TEMPO

In un'audizione tenuta a settembre alla Camera, Toninelli aveva già manifestato la volontà dell'esecutivo M5s-Lega di non procedere con l'integrazione tra Ferrovie e Anas, ritenendola ingiustificata e priva di sinergie: «Fs ed Anas non staranno più insieme», aveva detto il ministro. Il passo indietro di Armani era dunque atteso, ma ancora non è chiaro se la scissione tra le due società potrà essere effettuata direttamente all'interno del gruppo ferroviario o se servirà un apposito decreto.

ARMANI AVEVA SOSTENUTO LA FUSIONE CON FERROVIE

A dicembre del 2017, dopo la fusione tra Ferrovie ed Anas realizzata durante il governo Gentiloni, Armani non aveva nascosto la propria soddisfazione: «L’integrazione con Fs rappresenta l’ultimo tassello del profondo processo di rinnovamento della società delle strade avviato due anni e mezzo fa, con la riorganizzazione della governance, il cambio del management, il rilancio della progettazione e dei bandi, la risoluzione del contenzioso, l’autonomia finanziaria, i piani di manutenzione della rete. Il nostro ingresso nel gruppo Fs ci consentirà di offrire agli italiani una maggiore capacità intermodale e servizi di trasporto integrati e di migliore qualità. Inoltre, con il supporto dell’azionista Fs, Anas potrà cogliere le importanti opportunità di crescita che le si profilano in Italia e all’estero, con una maggiore efficienza industriale e minori rigidità amministrative».

MA NEI PIANI DEL GOVERNO C'È L'INTEGRAZIONE TRA FS E ALITALIA

L'esecutivo gialloverde, però, nel futuro di Ferrovie vede l'acquisizione di Alitalia. Il 30 ottobre il cda del gruppo ferroviario ha dato il via libera per rilevare i rami d'azienda Alitalia-Sai e Alitalia Cityliner. L'offerta stabilisce che venga fatto un piano industriale nel corso di una confirmatory due diligence, condizione essenziale dell'operazione per individuare soggetti privati e istituzionali interessati. Contemporaneamente Fs si è riservata di costituire una società anche con la compartecipazione di un primario vettore aereo. Qualora non si configurasse questo disegno, tuttavia, l'offerta potrebbe decadere.