Il M5s ha aperto un'istruttoria contro i dissidenti

GIARRUSSO E BOGO DELEDDA ERANO IN CONGEDO

Il gruppetto dei dissidenti si è quindi allargato. Ai quattro che si erano espressi anche in commissione contro il decreto sicurezza - cioè Gregorio De Falco, Paola Nugnes, Elena Fattori e Matteo Mantero - si è aggiunta anche Virginia La Mura. In più, al momento del voto di fiducia, risultavano in congedo Mario Michele Giarrusso e Vittoria Bogo Deledda, per motivi di salute. Quindi, ai 167 senatori che compongono il totale dei gruppi della Lega (58) e del M5s (109), sono mancate sette persone, arrivando a quota 160. Il provvedimento, tuttavia, è passato con 163 sì, 59 no e 19 astenuti. A favore hanno votato anche il fuoriuscito dal M5s e ora nel gruppo Misto Maurizio Buccarella e i due senatori del Maie, Adriano Cario e Riccardo Antonio Merlo. Si è invece astenuto l'altro ex grillino Carlo Martelli.