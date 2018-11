Alle midterm la sinistra di Sanders ha perso rovinosamente

Donald Trump pareggia ma impone all'America e al mondo il suo metodo populista («io contro il Male»), ormai inarrestabile, mette le basi per una non difficile riconferma e si riprende il Senato garantendosi contro l’impeachement, con la certezza della approvazione dei giudici della Corte Suprema che vorrà nominare e che cambieranno in senso restrittivo la legislazione su aborto, matrimoni gay etc, etc. Questo per quanto riguarda l’America. Per l’Europa e l’Italia una notizia importante: falliscono clamorosamente in tutta l’America profonda I candidati di sinistra-sinistra alla Bernie Sanders, tranne Alexandria Ocasio Cortez che conquista il “ghetto” democratico di un Bronx nel quale i democratici sono sei volte I repubblicani.