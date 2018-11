Il nuovo modello di leader al potere è il 'maschietto di mammà'

L'ESEMPIO VINCENTE DELLE DONNE AMERICANE

La Isoardi è finita in una brutta avventura. Sui social la massacreranno come già hanno iniziato a fare. Lei, povera stella, non ha capito che la sua parte, nella commedia dell’italiano qualunque che diventa premier è quella stantia della bella del capo, magari anche un po’ infedele ma donna che sta al suo posto (non si diceva così una volta?). La vera tragedia è che la rivoluzione femminile, che ci salverà dalla destra mondiale, ha avuto in questi anni fra le donne pubbliche poco seguito. Sono emerse solo figurette al seguito di maschi poco maschili, come Di Maio, Conte, Salvini e Renzi. La donna di… la ministra di… Oggi sappiamo da Segolene Royal che su alcune ministre italiane alcuni colleghi francesi facevano battute sessiste in presenza di un taciturno Renzi. Che vergogna! È per questo che quando è caduto il loro leader sono cadute anche loro. La svolta verrà solo da un ricambio che riempia la politica di giovani incazzati e di donne come quelle americane che hanno vinto la battaglia per la Camera. Con uomini così femminili alla guida del mondo verranno solo disastri. Mi rendo conto che l’espressione “uomini femminili” può tirarmi addosso un putiferio, ma ci siamo capiti. Detto brutalmente, preferisco un premier o vice premier gay a uno come Salvini o Di Maio, cioè il maschietto di mammà.