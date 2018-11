E ora Trump potrebbe aprire ai democratici

Ecco: in virtù di questo, non è da escludere che il presidente possa tendere la mano agli avversari dem. Almeno su alcuni dossier specifici. Una possibilità che, paradossalmente, potrebbe favorire tutti gli attori in gioco. Da una parte, Trump avrebbe infatti la possibilità di isolare quelle frange repubblicane più tradizionali con cui non è mai andato granché d’accordo. I democratici, dall’altra, potrebbero cogliere l’occasione per abbandonare l’ostruzionismo settario degli ultimi due anni e – pur non rinunciando a una legittima opposizione – evitare che gli Stati Uniti piombino nello stallo istituzionale. Una strada che – chissà – potrebbe anche premiarli in vista delle presidenziali del 2020. Perché alla fine è su questa delicatissima via che l’America si gioca il suo futuro.