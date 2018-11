Cosa c'è dietro il compromesso tra Di Maio e Salvini sulla giustizia

PIÙ CHE UN DISGELO UNA TREGUA ARMATA

Tutti segni di una tregua armata, piuttosto che di un vero disgelo. Di un'aria che, dopo il "casus belli" del decreto fiscale, sembra cambiata. Eppure né dal M5s né dalla Lega c'è l'intenzione di far saltare il banco, per ora. Si va avanti a strappi, cercando compromessi. Di Maio si presenta al vertice di Palazzo Chigi con un doppio problema: quello del fronte interno dove la sua leadership - complice la fronda al Senato e il ritorno non più remoto di Alessandro Di Battista - rischia un progressivo indebolimento; e quello esterno, dove c'è una militanza che deve ancora risollevarsi dal sì del governo al Tap. Con un'appendice, non certo secondaria: il "black saturday" che si prospetta fra 48 ore con la manifestazione pro-Tav di Torino e l'attesa sentenza sul sindaco di Roma Virginia Raggi. E se sul secondo fattore nel Movimento c'è per ora una certa fiducia, sul primo la preoccupazione è alta. «Se la manifestazione per la Tav sarà corposa il governo non potrà non tenerne conto», spiega un parlamentare pentastellato. E poi, su un eventuale stop alla Tav il M5s dovrebbe superare il "muro" della Lega, al momento dato per invalicabile. E chissà se è un caso che, diverse ore dopo il vertice, Di Maio decida di aprire un nuovo fronte, quello sulla legge sull'affido, "sposando" la tesi dell'ala sinistra del Movimento: quel ddl va modificato. Sul tavolo del vertice odierno, tuttavia, Di Maio e Salvini segnano un punto sul fronte Rai. Le nomine dei direttori di Rete sono in arrivo. A Raitre dovrebbe restare Stefano Colletta mentre RaiUno, in "quota Lega", dovrebbe essere guidata da Marcello Ciannamea. E su RaiDue il M5s è chiamato a scegliere "il suo nome": in pole non ci sarebbe più Maria Pia Ammirati.