Elisa Isoardi ha difeso la foto con Salvini pubblicata su Instagram

ISOARDI: «ERA LO SCATTO PIÙ BELLO CHE AVEVO»

Sotto le varie foto che Isoardi pubblica sul suo profilo Instagram si sono ammassati commenti di colpevolisti e innocentisti, anche se questa seconda categoria mostra di essere una esigua minoranza. Tantissimi utenti hanno lanciato insulti per attaccarla accusandola di aver usato il ministro dell'Interno per far carriera. Ma non solo. In molti sono rimasti scandalizzati per quella che ritenevano essere una foto eccessivamente personale, troppo intima. Alla fine, sotto l'ennesimo commento in uno scatto che la ritrae con lo chef Natale Giunta, la conduttrice ha scelto di rispondere: «È una foto bellissima e molto dolce. Ma non riuscite a capire quanto amore c’è?». «Era», ha scritto in un altro commento, «la più bella che avevo». «È stata una cosa molto dolce», ha scritto ancora.