La Lega vuole estendere la pace fiscale a Imu e Tasi

PRESENTATI FINORA 578 EMENDAMENTI

Il decreto fiscale deve essere convertito in legge e in questo momento si trova all'esame della commissione Finanze del Senato, prima tappa dell'iter parlamentare. Finora sono stati presentati 578 emendamenti, al voto a partire dalla metà della prossima settimana, senza contare quelli del relatore e del governo che arriveranno, come di consueto, in un secondo momento. Tra le proposte di modifica che probabilmente verranno accolte ci sono l'allargamento della definizione agevolata anche agli avvisi bonari e il saldo e stralcio per le cartelle anche superiori a mille euro, se i contribuenti dimostrano di essere in difficoltà dal punto di vista economico e dunque di non poter pagare. Ma quest'ultima misura non è stata ancora messa a punto, dunque bisognerà attendere gli emendamenti del governo o del relatore.

PATENTE SOSPESA PER CHI EVADE L'RC AUTO

Altri emendamenti significativi puntano a introdurre una tassa ad hoc sui money transfer e la sospensione della patente per chi evade più di una volta l'Rc auto. Quelli della maggioranza sono in tutto un centinaio, ma tra Lega e M5s non c'è ancora un accordo che li contempli tutti. Entrambi i partiti sono a favore di un ampliamento della rottamazione, che come detto sopra dovrebbe comprendere anche avvisi bonari, errori formai e omessi versamenti. Quanto agli automobilisti, quelli che verranno 'beccati' più di una volta a viaggiare senza assicurazione dovranno pagare una multa doppia rispetto all'attuale (compresa tra 848 e 3.393 euro) e in caso di reiterazione viene proposta anche"la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo per 45 giorni e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente per 60 giorni.

PRELIEVO DELL'1,5% SUI TRASFERIMENTI DI DENARO IN PAESI EXTRA UE

La Lega vuole inoltre introdurre una nuova tassa sui money transfer, che vada a rimpinguare il Fondo per le infrastrutture del Mef, da applicare su tutti i trasferimenti in denaro in Paesi extra Ue. Si ipotizza un prelievo dell'1,5% su tutte le operazioni sopra i 10 euro. Si guarda anche alle zone colpite dal maltempo, dove le concessioni potrebbero essere automaticamente prorogate fino al 2045, e al mondo del no profit, con l'introduzione di una nuova lotteria filantropica.

SPUNTA UNA NUOVA "MANINA" SUL FONDO PER LE VITTIME DELLE BANCHE

C'è poi il tema del Fondo per i risparmiatori vittime delle banche, che l'8 novembre hanno incontrato il governo e hanno denunciato una nuova "manina" che avrebbe introdotto uno scudo per gli istituti di credito e le autorità di vigilanza. La norma incriminata impone infatti la rinuncia a qualsiasi altro tipo di causa civile o penale nei confronti di Consob, Banca d'Italia o degli amministratori delle banche agli azionisti che accettino un rimborso del 30%. L'esecutivo si sarebbe impegnato a cancellare questa previsione con un intervento ad hoc.