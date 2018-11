Elisa Isoardi usata come arma di distrazione di massa

LA VITA PRIVATA USATA COME ARMA PER IL CONSENSO

In altri tempi, quelli in cui il perbenismo dilagava, si sarebbe detto che non bisogna insistere troppo sulle vicende private se si parla di politica o di politici. Oggi non è in crisi il perbenismo o siamo sopraffatti dal guardonismo. Siamo semplicemente di fronte all’interpretazione più pop del modello berlusconiano della vita privata esposta come carta attrattiva di consensi. I leader, anche maschi, si fanno vedere volentieri semi-nudi (abbiamo visto una foto di Francesco Boccia in vasca da bagno), ne conosciamo le avventure, si sussurrano i nomi delle amanti premiate magari con qualche seggio ministeriale. Ma solo di maschi si parla. La stessa Isoardi per bucare la scena deve fare la parte dell’infedele cortigiana. Nessuno scandalo per carità. È così da che mondo è mondo, solo che sarebbe carino se smettessero di romperci i “cosiddetti” sulla famiglia normale, sulla decadenza dei tempi, sul recupero dei valori. Non c’è un solo leader politico che sia oggi presentabile se non nei canoni della scorrettezza praticata.