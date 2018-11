Il M5s ha presentato una proposta di legge sulla scienza in Rai

Come riportato dal quotidiano la Repubblica, il Movimento 5 stelle ha presentato una proposta di legge a firma del deputato Luigi Gallo, che prevede di istituire un'apposita Commissione incaricata di decidere quali sono le ricerche scientifiche più meritevoli di essere divulgate sui canali della Rai. I membri della Commissione verrebbero nominati dal ministero dello Sviluppo economico. La proposta prevede anche l’accesso libero e gratuito alle ricerche scientifiche attraverso Internet e le riviste elettroniche, dando agli scienziati stessi la possibilità di condividere online i propri lavori. Il testo è stato presentato poco dopo l'insediamemto del governo e consiste in un solo articol, che punta a modificare la legge 112/2013 in materia di accesso aperto all'informazione scientifica. Gallo, citato dal quotidiano diretto da Mario Calabresi, ha spiegato: «Questa proposta guarda al futuro e può rappresentare una vera rivoluzione. Oggi infatti il mercato dell’editoria scientifica è dominato da poche case editrici che detengono rilevanti quote di mercato. In sostanza si tratta di un oligopolio. Quello che noi vogliamo è maggiore fruibilità e facilità di accesso al sapere sceintifico». Le prime polemiche, tuttavia, non hanno tardato a manifestarsi e si concentrano (com'era prevedibile) sulla Rai: «Chi decide quale ricerca è più importante di un'altra e che questa deve essere divulgata e l'altra no?», si è domandata Simona Malpezzi, senatrice del Pd, «lo decide Luigi Di Maio?». Gallo ha ribattuto: «Non abbiamo nessuna necessità di far passare la legge così come è stata concepita. Siamo pronti alle modifiche durante l'iter di approvazione. Non sono affezionato allo strumento legislastivo, solo al raggiungimento degli obiettivi. Più informazione scientifica libera nel servizio pubblico televisivo».