La classifica della reputazione online dei ministri a ottobre

3. GIULIA BONGIORNO CONQUISTA CON IL DDL CONCRETEZZA

Sul terzo gradino del podio troviamo Giulia Bongiorno, ministro della Pubblica amministrazione, che ottiene un punteggio di 40,2. L’avvocatessa raccoglie un 33% di commenti positivi che prevale su quelli negativi (15%). Il 52% è invece neutro. Apprezzata in particolar modo per il ddl Concretezza e le misure per prevenire l’assenteismo e migliorare l’efficienza della Pa, ma anche per l’impegno volto a incrementare gli organici delle forze dell’ordine.

4. GIAN MARCO CENTINAIO CAVALCA IL MADE IN ITALY

Voti positivi anche per il ministro per le Politiche agricole Gian Marco Centinaio che realizza un punteggio di 39 confermandosi al quarto posto della classifica. I commenti positivi (52%) superano di gran lunga quelli negativi (8%), il restante 40% è neutro. Il ministro è apprezzato per il suo impegno a valorizzare, rilanciare e difendere il made in Italy agroalimentare.

5. SERGIO COSTA: GENERALE INFLESSIBILE IN VACANZA

In crescita Sergio Costa che sale dall’ottavo al quinto posto con 35 punti. Il 59% del web è positivo nei confronti del ministro e solo il 9% si dimostra critico. Il 32% dei commenti è invece neutro. Apprezzato soprattutto per la prontezza con cui, anche mentre si trovava in vacanza, è riuscito a notare e fotografare del materiale inquinante in acqua e a contattare senza indugio la Guardia Costiera per far multare i responsabili. Non manca, però, chi accusa il ministro di non realizzare azioni politiche realmente incisive.