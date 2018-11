Come è andato il vertice a Palazzo Chigi sulla prescrizione

Dopo aver incassato la fiducia sul dl sicurezza, la tenuta del governo gialloverde ha superato la prova del nodo sulla prescrizione. Dopo i proclami e le dichiarazioni (non sempre) distensive (con Di Maio che alla vigilia del vertice aveva avvertito: «O arriva l'accordo o salta il Contratto di governo») l'intesa riforma è arrivata nel vertice di Palazzo Chigi delb 8 novembre

LA RIFORMA NEL DDL ANTICORRUZIONE

Dopo giorni ad alta tensione si sono confrontati per meno di un'ora il premier Conte, i due vicepremier Di Maio e Salvini e il ministro della Giustizia Bonafede, titolare del ddl anticorruzione in cui il M5s ha inserito, con un emendamento, il blocco della prescrizione dopo la sentenza di primo grado, sia in caso di condanna che di assoluzione. A fine vertice la fumata bianca: «Abbiamo trovato la quadra» ha dichiarato per primo il capogruppo leghista al Senato Riccardo Molinari. «Riforma prescrizione, accordo trovato ma solo con tempi certi», ha aggiunto Matteo Salvini. E il ministro della giustizia Bonafede: «Ci sarà la riforma della prescrizione», nel ddl anticorruzione, «che prevede l'interruzione dopo la sentenza di primo grado ed entrerà in vigore il prossimo anno con tutta la riforma del processo penale». (Leggi anche: Quali sono i numeri della prescrizione in Italia).

SALVINI: «UNA MEDIAZIONE POSITIVA»

«La mediazione è stata positiva, l' accordo è stato trovato in mezz'ora. Voglio tempi brevi per i processi. In galera i colpevoli, libertà per gli innocenti. La norma sulla prescrizione sarà nel ddl ma entra in vigore da gennaio del 2020 quando sarà approvata la riforma del processo penale. La legge delega, che scadrà a dicembre del 2019, sarà all'esame del Senato la prossima settimana», ha confermato il ministro dell'Interno Salvini al termine del vertice.

FRACCARO: «NORMA IN VIGORE ANCHE SE CADE IL GOVERNO»

Riccardo Fraccaro, ministro dei Rapporti con il parlamento, ha detto che «anche se dovesse cadere il governo la prescrizione entrerà in vigore comunque dal primo gennaio 2020». «La riforma della prescrizione», ha detto ancora Fraccaro, «è un punto qualificante del nostro programma, come M5s ci siamo sempre battuti contro l'impunità per garantire giustizia e certezza del diritto. L'intesa raggiunta dimostra la coesione della maggioranza e la nostra volontà di attuare il cambiamento fino in fondo». «È finita l'epoca delle istituzioni piegate agli interessi di pochi e delle norme ad personam, non ci saranno più casi di politici che usano le norme per farla franca. Basta impuniti», ha concluso il ministro.