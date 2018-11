Con Weber il Ppe strizza l'occhio ai sovranisti

Anche la cancelliera tedesca Angela Merkel si è schierata in difesa della coesione europea, sottolineando che «il nazionalismo porta alla guerra» e che sui valori non si negozia. L'endorsement della cancelliera, tuttavia, non faciliterà il lavoro di Weber. E, il giorno dopo le elezioni di maggio, il candidato del Ppe sarà probabilmente chiamato a esplorare scenari alternativi ad un'alleanza con la sinistra per continuare a guidare le istituzioni europee. Non a caso, tra i sostenitori di Weber per la guida della Commissione c'è anche il cancelliere austriaco Sebastian Kurz. O il premier ungherese Viktor Orban, che pochi mesi fa l'Ue ha sanzionato per violazioni dello stato di diritto. Lo stesso Weber, pur adeguandosi alla scelta delle sanzioni, non ha mai isolato il leader magiaro. A Helsinki comunque Weber ha tracciato alcune direttrici del suo programma, strizzando l'occhio anche a un elettorato più oltranzista: «Dobbiamo lottare con tutti nostri mezzi contro il terrorismo non lasciando spazio agli egoismi nazionali», ha esordito, proponendo una ricetta che metta al primo posto il lavoro, la sicurezza e lo stop all'immigrazione illegale, tra gli applausi della platea.