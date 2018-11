Perché il 9 novembre è un giorno maledetto per la Germania

Come ogni 9 novembre ormai, l'Occidente celebra la caduta del Muro di Berlino, avvenuta nell'autunno del 1989. Ma quest'anno in Germania ci sono altre priorità, meno note all'estero ma fondanti per i tedeschi: il 9 novembre 2018 ricorrono i 100 anni dalla nascita della repubblica sulle macerie della Prima guerra mondiale e cadono anche gli 80 anni dalla Notte dei cristalli, il pogrom contro gli ebrei dei nazisti compiuto tra il 9 e il 10 novembre. La coincidenza non è, con ogni probabilità, una casualità: dal 9 novembre 1918, e sul quel che rappresentava la turbolenta Repubblica di Weimar, sarebbe verosimilmente scaturita, per opposte ragioni, la scelta delle altre due date. Quasi una maledizione, per i tedeschi, che non cessano i fare i conti con la loro storia: si può festeggiare l'inizio della riunificazione – 30 anni nel 2019 – nel giorno in cui prese vita l'esperimento socialista nel cuore dell'Europa che poi è lo stesso in cui le truppe hitleriane cominciarono ufficilamente il massacro degli ebrei?