La prescrizione e l’arte dell’italico rinvio

UN DIBATTITO TROPPO POLARIZZATO

La questione suscita considerazioni più generali e di merito. Sgombriamo il campo dalle prime, ovvero dal fatto che oramai, dalla prescrizione alle grandi opere, fino persino ai numeri del bilancio pubblico che essendo matematica non dovrebbero costituire opinione, ci si divide tra apocalittici e integrati. Tertium non datur, non è più possibile affrontare un tema senza schierarsi con l’una o l’altra delle fazioni in campo. Chi invoca dei distinguo o è pusillanime o al servizio di poco nobili interessi e lobby. Ci fu un momento recente della nostra storia in cui il terzismo godette in politica di un qualche credito, ci furono giornali che si fecero paladini delle sue ragioni, ma fu una breve stagione e l’indole rissosa riebbe presto il sopravvento. Eppure mai argomento come quello della prescrizione dovrebbe essere avulso da considerazione di parte, per la sua ambiguità e temo irrisolutezza.