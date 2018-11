L'accordo al ribasso tra Malagò e Giorgetti sulla Sport e salute Spa

Negli ambienti del Coni sottolineano che «si andrà verso un'intesa, un compromesso, ma non parliamo di accordo, perché nella guerra con il governo dovremmo lasciare un pezzo della nostra autonomia». Anche se con molta insoddisfazione da una parte, quella del Comitato olimpico, si va verso una schiarita nella contesa tra Giancarlo Giorgetti, il potentissimo sottosegretario leghista alla presidenza del Consiglio che ha anche la delega sullo sport, e Giovanni Malagò, il presidente del Coni.

IN GIOCO LA GESTIONE DEI FONDI PER LO SPORT: 370 MILIONI NEL 2019

Come si sa, l'esecutivo ha introdotto nell'ultima manovra la creazione di una nuova società sotto l'egida del ministero dell'Economia di Palazzo Chigi (cioè di Giorgetti), la "Sport e salute Spa", che sostituirà in tutto e per tutto la Coni Servizi, la cassaforte del comitato olimpico italiano, prendendosi poteri illimitati: gestire sia gli impianti sia i fondi per lo sport italiano (370 milioni di euro nel 2019) e soprattutto decidere lo stanziamento alle singole federazioni sportive. Se non bastasse, saranno via XX settembre e Palazzo Chigi a nominare i componenti del consiglio di amministrazione di questa Spa, dove non potranno entrare membri o ex membri della giunta Coni.

IRRITAZIONE IN UN MONDO DA SEMPRE AUTONOMO DALLA POLITICA

Questo il progetto del governo, che ha lasciato all'ente del Foro Italico soltanto l'organizzazione delle grandi manifestazioni (come le candidature ai Giochi olimpici) e 40 milioni per la sua gestione. Ma gli spazi di trattativa, per quanto limitati, ci sono e nel corso dell'esame della Camera dovrebbero essere presentati emendamenti alla manovra che cambieranno questo impianto. Anche se, come detto, il Coni dovrà fare accettare condizioni impensabili per un mondo che nonostante tutto è sempre stato autonomo dalla politica.