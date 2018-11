L'avvertimento di Bankitalia sui pericoli della manovra

CRITICATA ANCHE LA PACE FISCALE

Quanto alla pace fiscale, sempre secondo Bankitalia, le misure di condono «potrebbero determinare disincentivi all'adempimento regolare degli obblighi tributari e andrebbero quindi considerate con molta attenzione».

ATTENZIONE AGLI ABUSI SUL REDDITO DI CITTADINANZA

Un avvertimento arriva anche sul fronte del reddito di cittadinanza. Per Signorini, infatti, «sarà particolarmente importante»disegnarlo in modo tale «da non scoraggiare l'offerta di lavoro regolare, prevedendo incentivi efficaci e adeguati controlli per evitare gli abusi». Inoltre, soprattutto nelle aree in cui la domanda di lavoro è bassa, bisognerebbe fare in modo che i Centri per l'impiego possano «trasmettere proposte di lavoro provenienti anche da altre Regioni».

LA RIFORMA DELLA LEGGE FORNERO SIA SOSTENIBILE

Sulla riforma della legge Fornero, invece, da Bankitalia è arrivata una parziale apertura: «È possibile introdurre altri elementi di flessibilità rispetto alle regole vigenti, per esempio per quanto riguarda i requisiti minimi di pensionamento; è tuttavia a nostro avviso necessario che interventi di questo tipo tengano conto del fatto che la sostenibilità finanziaria e l'equità intergenerazionale del nostro sistema si fondano sul nesso tra contributi versati e prestazioni erogate. In altre parole, l'importo di una pensione eventualmente anticipata dovrebbe essere aggiustato per tenere conto del minore montante acquisito e del più lungo periodo atteso di erogazione della pensione. Non rispettando questo criterio, si rischierebbe di compromettere l'equilibrio di lungo periodo del sistema, aggravando l'onere a carico delle generazioni future».