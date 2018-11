Ciò che Grillo e Casaleggio hanno creato, Di Maio distrugge

IL LEADER PENTASTELLATO E IL RAPPORTO CONFUSO COL POTERE

Eppure era sembrato il più abile e furbo quando si era liberato abbastanza facilmente di quel Alessandro Di Battista, col papa fascistissimo e ingombrante, che aveva maggiore carisma, ambizione letteraria, scilinguagnolo. Di Battista aveva, però, il limite di apparire come uno che fa casino mentre a Grillo e Casaleggio, intesi come family, interessava il piccolo democristiano, bellino come Pier Ferdinando Casini, finto ribelle, un po’ furbino. Invece no. Di Maio è solo bellino come Casini ma non è né ribelle né furbo. Ha solo pensato – e per questa ragione avrebbe potuto essere un leader della sinistra – che una volta arrivato al potere non si venisse più cacciati. Non aveva capito, il poverino, che proprio l’avvento del suo movimento aveva distrutto l’idea che il potere crea potere, mentre invece oggi il potere ti può liquidare se non lo metti sotto una perenne tensione, come fa straordinariamente bene Matteo Salvini.