Scintille tra Salmo e Matteo Salvini

Si allunga la lista dei "nemici" vip di Matteo Salvini. Dopo Chef Rubio e Pif, questa volta è Salmo a scagliarsi contro il ministro dell'Interno (leggi anche: Chef Rubio e gli altri nemici social di Salvini​). «Come puoi fare rap nel 2018 e non guardarti intorno?», ha detto il rapper in occasione dell'uscita del suo ultimo cd Playlist. «Prima di tutto i ragazzini devono capire, perché sono malleabili e spesso confusi, vedono Salvini e pensano sia un mito perché è un 'personaggio'. Io non voglio prendere posizione politica ma questa cosa non la tollero: se sono simpatizzanti di quel filone di pensiero ignorante, non devono ascoltare rap, che è prima di tutto black culture, piuttosto ascoltino i dischi degli skinheads». Concetto che Salmo aveva ribadito anche in una intervista rilasciata a Rolling Stone. «Non puoi stare con Salvini e ascoltare hip hop. Strappa le mie magliette, brucia i cd. Oppure cambia la tua idea del caz**», ha sbottato il 34enne.