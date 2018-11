Luci e ombre sul disegno di legge Pillon

È SEMPRE GIUSTIFICATO PREFERIRE LA MADRE?

Il criterio della maternal preference, in virtù del quale a parità di capacità genitoriale si tende a preferire la madre nella decisione sul collocamento dei minori, è sempre giustificato? Di sicuro c'è che tentare di superarlo per dare dignità paritetica a entrambi i genitori è considerato giusto da larga parte dell'opinione pubblica. Il disegno di legge, tuttavia, persegue questo fine introducendo una serie di rigidità che preoccupano anche gli addetti ai lavori. Non è detto, infatti, che introdurre una regola fissa in base alla quale «salvo diverso accordo fra le parti, deve in ogni caso essere garantita alla prole la permanenza di non meno di 12 giorni al mese, compresi i pernottamenti, presso il padre e presso la madre, salvo comprovato e motivato pericolo di pregiudizio per la salute psico-fisica del figlio minore», sia il modo migliore per garantire la bigenitorialità perfetta.

UN POTERE CONTRATTUALE NEL PROCESSO DI SEPARAZIONE

D'altra parte anche la rigidità che si è venuta a creare nel nostro sistema con il collocamento privilegiato alla madre, e che spesso relega il padre a un ruolo marginale, andrebbe affrontata in maniera adeguata. È un fatto che il disegno di legge sia avversato sopratutto dalle donne, che saranno protagoniste anche delle mobilitazioni di sabato. Ed è altrettanto pacifico che, non assecondando il principio della maternal preference, il provvedimento finisca per togliere loro un po' di potere contrattuale nell'ambito del processo di separazione. Come ben sanno gli avvocati divorzisti, infatti, le rivendicazioni economiche che le donne possono avanzare in quella sede dipendono in larga misura proprio dal collocamento privilegiato dei figli presso la madre. E questa circostanza ha sempre dato alla donna una certa forza.

I FIGLI COME STRUMENTO DI RIVENDICAZIONE SALARIALE

In Italia, d'altra parte, spesso la cura dei figli è delegata alle madri. Mentre nel mondo del lavoro non è stata ancora raggiunta quella parità cui le donne aspirano. Il gap c'è, dal momento che nel nostro Paese solo il 49% delle donne lavora, quasi sempre con retribuzioni inferiori a quelle maschili, e si ripropone anche in caso di separazione. Ma nella misura in cui la società va verso una struttura familliare nella quale i compiti sono ripartiti, non sarebbe un oltraggio se ciò avvenisse anche quando una relazione si interrompe. In troppe occasioni, al contrario, i figli diventano uno strumento di rivendicazione salariale, con modalità rivendicative che diventano premianti per chi le mette in atto all'interno della separazione.

NEL MIRINO DEL DDL L'ASSEGNO PEREQUATIVO

Assieme alla maternal preference, il disegno di legge punta a contrastare anche l'istituto dell'assegno perequativo. L'obiettivo non è cancellarlo totalmente, ma rendere possibile farvi ricorso da parte del giudice «ove strettamente necessario e solo in via residuale», come si legge all'articolo 11. La norma diventerebbe quindi il mantenimento diretto dei figli, sia per le spese ordinarie che per quelle straordinarie, a carico di entrambi i genitori in misura proporzionale al reddito. Qualora la madre fosse priva di reddito, tutte le spese toccherebbero al padre. Il quale però non corrisponderebbe più una cifra forfettaria, ma pagherebbe direttamente le spese vive o una somma a fronte di fattura.