Sala e Di Maio litigano sui negozi chiusi la domenica

SALVINI ATTACCA IL SINDACO, MASTELLA VUOLE LE SCUSE

Nella polemica, com'era prevedibile, è entrato anche l'altro vicepremier, il milanese Matteo Salvini. Che ha dato a Sala dell'«irrispettoso», affermando che farebbe meglio a occuparsi «di alcune zone della città assolutamente fuori controllo e non del governo e di Avellino. Da milanese e da ministro sto facendo il possibile e l'impossibile per portare più forze dell'ordine a Milano e recuperare aree di legalità alla tranquillità dei cittadini». I toni usati dal sindaco di Milano nei confronti di Avellino hanno irritato anche il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, che ha chiesto a Sala un chiarimento e le scuse per la città campana. Mastella ha spiegato di essere «indignato come meridionale per le parole a vanvera e poco dignitose» pronunciate dal collega. Ma Sala nel frattempo aveva già chiarito la sua posizione, a margine di un'altra uscita pubblica a margine della quale ha precisato che quella relativa ad Avellino «era una battuta, anche se dietro ci sta tanta verità, mi auguro che gli abitanti non si arrabbino più di tanto. Quello che è certo è che io combatterò se sarà il caso contro le chiusure domenicali».