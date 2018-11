A Torino scendono in piazza a migliaia per dire "Sì" alla Tav

«Quanto visto in questa piazza ha un grande significato, cioè che quando la maggioranza, per troppo tempo silenziosa, si fa sentire, ristabilisce le proporzioni», ha commentato il commissario per la Torino-Lione Paolo Foietta, in piazza Castello a Torino per la manifestazione si Tav. «Chi non vuole la Tav, il M5s a Torino e in parlamento, è una minoranza e in democrazia una minoranza non può imporre le sue decisioni».