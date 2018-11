Virginia Raggi è stata assolta per la nomina di Marra

La sindaca di Roma Virginia Raggi è stata assolta al processo per la nomina di Renato Marra alla direzione del dipartimento Turismo del Campidoglio. La procura aveva chiesto 10 mesi di reclusione per falso documentale, sostenendo che la nomina fosse stata in realtà gestita da Raffaele Marra, fratello di Renato e all'epoca dei fatti stretto collaboratore della sindaca. Raggi, dopo la sentenza, è scoppiata in un pianto liberatorio e ha abbracciato tra gli applausi i suoi avvocati. Poi ha dichiarato: «Questa sentenza spazza via due anni di fango. Andiamo avanti a testa alta per Roma, la mia amata città, e per tutti i cittadini».