Così i neofascisti assediano Brescia

«Qualche giorno fa, venendo da via Corsica, ho visto un cartellone enorme, affisso sul muro di un bar. Recitava “gestione italiana”, ed era circondato da una cornice tricolore, molto vistosa. Un messaggio evidente, figlio del clima di cui, anche qui a Brescia, in quest’ultimo periodo, siamo testimoni e che ci mette in allarme». Manlio Milani, mentre racconta, ha lo sguardo fermo e severo di chi, nella propria vita, ne ha viste tante, di chi la Storia, proprio quella con la “s” maiuscola, l’ha vissuta sulla propria pelle: il 28 maggio 1974, la bomba di Piazza della Loggia si portava via l’amata moglie, Livia Bottardi. Quella tragedia lo spinge da decenni a far sì che la memoria non svanisca nel nulla. Proprio per questo, oggi, da presidente dell’Associazione familiari delle vittime di Piazza Loggia, non può che dirsi preoccupato per certi fatti di cronaca che, ultimamente, hanno interessato la città e che sono riconducibili alla “pista nera”.

LE RONDE DEI BRIXIA BLUE BOYS

Non si parla solo delle cene neofasciste in trattoria (animate da esponenti storici di Avanguardia nazionale, organizzazione di estrema destra, sciolta per legge nel 1976, e documentate, con un articolo de La Stampa pubblicato la scorsa estate), ma anche dell’organizzazione di vere e proprie ronde cittadine, come quelle ideate da Brixia Blue Boys, la cui sede, il 24 ottobre, è stata oggetto di provvedimenti di sequestro da parte della Digos di Brescia e il cui fondatore, Mirko "Snake" Mancini, alle ultime Amministrative, si è candidato con CasaPound. «I Brixia Blue Boys (associazione nata nel 2017, ndr) si presentano come un’associazione benefica, volta al soccorso dei meno abbienti, un po’ come i City Angels», spiega a Lettera43.it Milani che nel 2000 ha fondato, con Comune e Provincia, la Casa della memoria (centro di documentazione sulla strage di Piazza della Loggia e sulla violenza terroristica). «Ma, in realtà, perpetuavano, con uniformi e attraverso schemi operativi ben definiti, vere e proprie ronde cittadine per contrastare la criminalità, sostituendosi, di fatto, alle forze dell’ordine. La polizia, durante le perquisizioni, ha rinvenuto armi da taglio e altri oggetti atti a offendere, fra cui uno sfollagente e un fucile. Nella parte interna delle loro giubbe, inoltre, sono stati trovati simboli e stemmi chiaramente riferibili al fascismo».