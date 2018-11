Vicenza, nazisti cancellati dalla Storia

«Il manifesto è stato condiviso con l’Associazione partigiani in tutto il suo contenuto», dichiara il vicesindaco di Vicenza, Matteo Tosetto, «eravamo certi che fosse stato compreso e condiviso anche l’intento di renderlo ancora più inclusivo. Non di certo con insensate revisioni storiche, ma con l’unico obiettivo di superare divisioni ideologiche del passato. La polemica che sta scoppiando testimonia che la Storia non ci ha insegnato molto. I caduti di tutte le guerre devono creare unione, non divisione, altrimenti non rendiamo loro il dovuto onore. Anzi diventano motivo per strumentalizzazione politica che è l’interpretazione più becera della politica da cui ci sentiamo profondamente lontani». Di tutt’altro avviso il presidente dell’Anpi, l’Associazione partigiani, Danilo Andriollo, che a sua volta parla di colossale strumentalizzazione da parte della giunta Rucco e avverte del pericolo che si nasconde dietro al revisionismo storico. «Tutto si è svolto in tempi stretti, non mi sono accorto che alcuni passaggi del testo erano stati modificati, ho dato per scontato che fosse lo stesso degli anni precedenti, del resto non era mai successa una cosa del genere. Questo insegna che con un certo tipo di interlocutori bisogna essere guardinghi e sospettosi», replica indignato Andriollo.

«NON BISOGNA EDULCORARE LA STORIA»

«La motivazione addotta dall’Amministrazione comunale che ritiene divisivo parlare di nazifascismo e di Resistenza è a dir poco preoccupante», aggiunge, «la memoria condivisa non ha senso, è bene invece ricordare anche agli studenti che partecipano ogni anno alla cerimonia che c’è una sostanziale differenza tra chi ha combattuto per la libertà e chi a fianco del nazifascimo. Edulcorare la Storia porta inevitabilmente a far sì che la Storia si ripeta». Rincara la dose l’esponente del Partito Democratico Pio Serafin, che per molti anni ha tenuto l’orazione commemorativa dell’eccidio e che ha denunciato la “manomissione” dei manifesti. «Non poteva passare inosservato», dice, «il testo predisposto dall'Amministrazione, dove compare per la prima volta la dizione "eccidio compiuto dalle truppe di occupazione", che si differenzia dalla dizione sempre comparsa in precedenza "i nazifascisti fucilavano per rappresaglia"».

«MODIFICA NON CASUALE DEL TESTO»

«È chiaro che si tratta di una modifica non casuale ma voluta, che cozza contro la verità storica che viene annacquata nell'enigma di chi costituisse queste truppe di occupazione. Evidentemente i cittadini italiani non devono sapere quello che invece devono sapere i tedeschi stessi», aggiunge il dem, alludendo allo storico discorso di Angela Merkel tenuto nel 2013 a Dachau dove sottolineò la responsabilità della Germania per tutti i crimini commessi dal nazismo.