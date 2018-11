Vescovi e sacerdoti boicottano l'enciclica Laudato sì

«Molte persone ammirano la rete mondiale della Chiesa cattolica», ha detto il cardinale nel corso dell’evento, «una rete che dovrebbe permettere a ogni parola del papa di arrivare fino al villaggio più sperduto, a meno che qualcuno non blocchi questo flusso d’informazioni. Ed è appunto quello che succede spesso con Laudato sì: la mancanza d’interesse da parte di vescovi e sacerdoti blocca il flusso d’informazione e conoscenza di quest’enciclica». «Anche negli Stati Uniti», ha aggiunto, «abbiamo fatto iniziative di presentazione dell’enciclica, e anche lì qualcuno ci ha detto: "Ma perché i nostri sacerdoti non ne parlano?". Questi sono appunto i blocchi che impediscono la diffusone del testo».

IL NODO DELLA COLLEGIALITÀ

Ma Turkson è andato oltre toccando il nodo collegialità cioè la capacità dei vescovi, compreso quello di Roma, di condividere le scelte e il magistero e quindi di procedere insieme. «In questa enciclica», ha detto il cardinale, «il papa cita molte conferenze episcopali, non solo i suoi predecessori (come avviene di norma in documenti analoghi, ndr); di recente a Buenos Aires, con i vescovi, abbiamo contato ben 13 citazioni tratte dall’elaborazione di vari episcopati, e se il papa ha voluto scrivere questa enciclica con le conferenze episcopali, noi pensiamo che spetta poi alle conferenze episcopali diffonderla con il papa». «Se il papa l’ha scritta con loro», ha sottolineato Turkson, «con la pubblicazione arriva il momento in cui i vescovi devono prendere l’enciclica e diffonderla». Un colpo duro soprattutto alla luce del fatto che il testo del papa è diventato un riferimento nel dibatto mondiale sui temi del clima e della trasformazione ambientale ben oltre l’ambito ecclesiale.

LA MOBILITAZIONE DEL MONDO CATTOLICO

D’altro canto il mondo cattolico si è mobilitato comunque – oltre le resistenze istituzionali - attraverso la campagna mondiale promossa dal Global catholic climate movement per il disinvestimento dai combustibili fossili che sta suscitando adesioni crescenti: di singole diocesi – in Italia per esempio Palermo, Vercelli, Salerno – di grandi organismi ecclesiali come Caritas internationalis, di singole congregazioni missionarie, di associazioni e movimenti; ma ci sono anche i vescovi irlandesi, e organismi della Chiesa indiana che hanno preso posizione dopo le drammatiche inondazioni dell’estate scorsa nello Stato del Kerala. D’altro canto, pure le grandi compagnie petrolifere, già proiettate in un futuro senza ‘oro nero’, sono andate a sentire cosa dicevano in Vaticano in merito alla transizione energetica. Nel giugno scorso i vertici di ExxonMobil, Eni, British Petroleum, Royal Dutch Shell, Equinor e Pemex, oltre a Blackrock, il fondo d’investimenti finanziari più grande al mondo, si sono ritrovati a discutere nella Casina Pio IV, dentro la cittadella del papa, di «Transizione energetica e cura della nostra casa comune», meeting con i ‘veri’ potenti della Terra organizzato dalla Notre Dame University autorevole ateneo cattolico Usa (il cui chief investment officer, Scott Malpass, è membro del board dello Ior) e, neanche a dirlo, dal dicastero vaticano per lo sviluppo umano integrale.