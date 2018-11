La Cei cauta su manovra e governo

Bassetti ha parlato dell'Italia come di un Paese caratterizzato dalla «mancanza di investimenti e di politiche di ampio respiro» dove «gli effetti della crisi economica continuano a farsi sentire in maniera pesante, aumentando l'incertezza e la precarietà, l'infelicità e il rancore sociale». E «al posto della moderazione si fa strada la polarizzazione, l'idea che si è arrivati a un punto in cui tutti debbano schierarsi per l'uno o per l'altro, comunque contro qualcuno».

«NON SOFFIAMO SUL FUOCO DELLE DIVISIONI»

In Italia, ha messo in guardia il numero uno della Cei, imperversa «un linguaggio imbarbarito e arrogante, che non tiene conto delle conseguenze che le parole possono avere. Stiamo attenti a non soffiare sul fuoco delle divisioni e delle paure collettive che trovano nel migrante il capro espiatorio e nella chiusura un'improbabile quanto ingiusta scorciatoia». Da Bassetti arriva poi una risposta indiretta alle tante polemiche suscitate dalla recente sentenza della Corte Ue sull'Ici per gli immobili della Chiesa.