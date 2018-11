Perché le madamin del comitato Sì tav non devono scendere in politica

I FLOP DI SCELTA CIVICA E ITALIA UNICA

Ora, non per smorzarne gli ardori, ma fossi in loro frenerei. I motivi sono molteplici. Il primo, direbbe Vittorio Feltri, è fattuale: Torino è stato un gran successo, ma sulla sineddoche ho qualche dubbio, non confonderei cioè una parte per il tutto. Tant’è che, più o meno in contemporanea, la disaffezione con cui i romani hanno affossato il referendum sull’Atac sconsiglia, o quanto meno rende premature, più larghe ambizioni. E poi bisognerà aspettare i sondaggi per capire quanto il movimento “Sì Tav” ha intaccato il granitico consenso di cui gode la maggioranza di governo. O, almeno, quanto ha inciso sulla tendenza al rovesciamento dei rapporti di forza tra Lega e M5s iniziata all’indomani del voto di marzo.