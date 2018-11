Le cose da sapere sulla conferenza di Palermo sulla Libia

A 24 ore dall'inizio dei lavori, ambienti dell'autoproclamato Esercito nazionale libico avevano fatto sapere che Haftar avrebbe disertato il summit perché non vuole sedere al tavolo con i rappresentanti del Qatar e di una fazione, il Libyan Fighting Group, secondo Haftar «legata ad al Qaeda». L'indiscrezione poteva essere il frutto di un bluff del generale per alzare la posta del negoziato. Più tardi, però, si è avuta la percezione che la situazione stesse realmente precipitando. Per settimane la diplomazia italiana, ma anche i russi e gli americani, hanno cercato di convincere Haftar ad andare al summit. Il ministro degli Esteri Enzo Moavero lo ha incontrato a Bengasi, lo stesso generale è stato ricevuto a Roma da Conte. Sembrava che la riserva fosse stata sciolta, ma poi è cominciato il balletto dei distinguo, veline fatte filtrare dall'entourage del generale sui suoi dubbi: in particolare, che il formato della conferenza fosse sbilanciato verso la componente islamista dentro e fuori la Libia, legata alla Fratellanza Musulmana.

LE OPPOSIZIONI GRIDANO AL FLOP

La probabile assenza di Haftar alla conferenza ha scatenato le proteste delle opposizioni a Roma: «vertice inutile», «ennesima figuraccia», è il coro unanime che arriva da Pd, Forza Italia, Fdi. «A Parigi c'era il mondo, da Trump a Putin: tutti ospiti di Macron per ricordare la Prima Guerra Mondiale. L'Italia di Conte e di Moavero Milanesi aveva studiato bene il calendario e pensato di organizzare una bella conferenza sulla Libia in Italia, il giorno dopo Parigi, contando sulla presenza "in zona" di tutti i grandi leader. Purtroppo nessuno dei grandi - che pure hanno partecipato in massa a Parigi - ha deciso di accogliere l'invito italiano. La credibilità in politica estera è una cosa seria, non si improvvisa», ha scritto Matteo Renzi nella sua Enews. «Ancora non è iniziata e già parlano di fallimento?», è stata la replica del vicepresidente del Consiglio Luigi Di Maio.