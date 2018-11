Le tre soluzioni sulla manovra da proporre nella lettera all'Ue

1. RIDURRE LA STIMA DEL PIL 2019: PER AVERE POI UNA POSIZIONE DI FORZA

Lasciando il deficit al 2,4%, la prima ipotesi prevede di tagliare la stima del Pil per il 2019 portandolo a +1,2% di crescita, anche perché Bruxelles non crede che l'1,5 ipotizzato nella nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza (Def) sia credibile. In questo modo il nostro Paese potrebbe trattare con l'Ue sulle correzioni, che in via XX settembre danno per scontate, da una posizione di forza e in tempi più elastici, cioè in primavera dopo le Europee 2019.

2. VALUTAZIONI TRIMESTRALI: INTERVENTI IN CASO DI SCOSTAMENTI

La seconda strada consiste nel garantire all'Europa valutazioni trimestrali sull'andamento dei conti ai quali far partecipare anche i tecnici della Commissione (un'ipotesi proposta per primo dall'eurocritico ministro per le Politiche comunitarie, Paolo Savona) con l'impegno di intervenire sui saldi pubblici in caso di scostamenti su quanto previsto nella nota di aggiornamento al Def.

3. TAGLI ALLA SPESA IN CORSO D'OPERA: COME LE CLAUSOLE SULL'IVA

Se non bastasse, ecco la terza concessione che si collega alla seconda: l'Italia sarebbe disponibile a far scattare dei tagli alla spesa in corso d'opera, qualora la crescita fosse minore del previsto e la debolezza del tendenziale spingesse il disavanzo oltre il 2,4%. Una spending review a tempo, un po' sul modello delle clausole di salvaguardia dell'Iva - la manovra del 2018 ne disinnesca una da 13,4 miliardi per evitare l'aumento dell'imposta - senza essere vincolanti come loro.

GLI ACCORDI EUROPEI IMPONGONO GARANZIE REALI

Come detto, sentite le proposte nel loro faccia a faccia, Centeno si è mostrato molto freddo verso le aperture di Tria. Anche perché gli accordi europei impongono ai Paesi che sforano condizioni e garanzie reali: titoli di Stato se gli Stati hanno una valutazione sul loro debito superiore alla A, impegni di natura fiscale - come le clausole di aumento dell'Iva - per quelli più deboli. Ma a ben guardare la reazione del presidente dell'Ecofin sarebbe stata ragionevole rispetto a quella che avrebbero avuto i leader di M5s e Lega.

I TIMORI DEL M5S: SLITTA IL REDDITO DI CITTADINANZA

Complice la moral suasion del sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti, Matteo Salvini avrebbe anche accettato una riduzione della stima sul Pil e una promessa di tagli in corso d'opera. Luigi Di Maio invece avrebbe rigettato tutto il pacchetto: il numero uno pentastellato teme che in questo modo la manovra possa trasformarsi nei prossimi mesi da espansiva a restrittiva, mettendo a rischio i provvedimenti più costosi che tanto stanno a cuore al Movimento come il reddito di cittadinanza, che potrebbe slittare rispetto alla partenza prevista per aprile oppure essere depotenziato, riducendo la platea dei beneficiari.

I GIALLOVERDI NON RIESCONO A ORGANIZZARE NEMMENO UN SUMMIT

Che i rapporti siano tesi in maggioranza lo dimostra il giallo che si è verificato nella mattinata di lunedì 12 novembre nei palazzi della politica romana. Dal Carroccio si è fatto sapere che stava per iniziare un vertice a Palazzo Chigi tra Conte, Salvini, Di Maio e Tria. Contemporaneamente il vicepremier grillino si materializzava alla Camera quasi a irridere le speranze degli alleati, mentre dalla presidenza del Consiglio si affrettavano a far sapere che non era in corso in summit ma soltanto un incontro informale tra il premier, il ministro dell'Interno e Giorgetti. Eppure le parti devono rivedersi a breve, perché la lettera a Bruxelles va inviata.