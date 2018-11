Niente fondi all'istituto di ricerca di Rita Levi Montalcini

Non c'è traccia, nel testo della legge di Stabilità, del contributo straordinario per l'Istituto Europeo di Ricerca sul Cervello (Ebri) voluto e fondato da Rita Levi Montalcini. «Ciò porta al rischio di chiusura», rilevano i ricercatori dell'istituto, che hanno lanciato un Sos al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Rita Levi Montalcini, scienziata premio Nobel a cui l'istituto è dedicato, è stata senatrice a vita, ed è morta il 30 dicembre 2012 all'età di 103 anni. Negli ultimi anni della sua vita si è scontrata con il Movimento Cinque Stelle e con Beppe Grillo in particolare. La sua colpa sarebbe stata quella di aver tenuto in vita il governo Prodi grazie al suo voto, determinante, al Senato. Nel 2011 ll comico la definì «vecchia put...a», insinuando che il premio le fosse stato assegnato per pressioni delle aziende farmaceutiche. Fu querelato per diffamazione aggravata, la vicenda si chiuse con un patteggiamento e una multa di 4 mila euro. «Rivolgiamo un appello al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, perché intervenga con la sua autorevolezza affinché il Parlamento discuta ed approvi un emendamento alla legge di bilancio che mantenga in vita l'Ebri», hanno detto il presidente della fondazione Ebri, Antonino Cattaneo, e il direttore generale Giuseppe Nisticò.

IL CENTRO STUDIA L'ALZHEIMER E LE MALATTIE NEURODEGENERATIVE

Il centro Ebri è stato fondato nel 2002 per volontà della stessa sceinziata e si occupa di «individuare nuove strategie terapeutiche per malattie neurodegenerative, come l’Alzheimer, e per altri gravi disturbi del sistema nervoso. Lo scopo dell'European Brain Research Institute è di studiare, al fine di delucidarle, le basi biologiche delle funzioni superiori del cervello dei mammiferi: le relazioni tra mente e cervello e i meccanismi della memoria. Oggi esistono tecnologie che consentono di studiare il cervello ad ogni livello della sua complessità e l'Ebri si avvarrà di nuove tecnologie quali quelle fornite dalla genetica, dalla biologia molecolare, dalla neurofisiologia, dall’imaging cellulare e molecolare, dalle scienze computazionali ed informatiche e dagli studi del comportamento e soprattutto delle emergenti tecnologie genomiche e proteomiche».