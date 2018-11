Bucci promette il nuovo ponte Morandi nel 2020

Il sindaco di Genova e commissario per la ricostruzione di ponte Morandi Marco Bucci ha dichiarato di puntare alle realizzazione del nuovo viadotto nella prima metà del 2020. Perché ciò sia possibile, tuttavia, è necessario che la demolizione dei monconi inizia entro la fine dell'anno, obiettivo secondo il sindaco possibile «se nessuno ci mette i bastoni nelle ruote». Bucci ha spiegato che i progetti da lui visionati prevedono un lavoro di demolizione e ricostruzione di «15 mesi, non di più», da cui la previsione di poter consegnare l'opera a inizio 2020. Tuttavia ci sono molte incognite, delle quali la meno grave è ottenere il dissequestro del ponte. C'è, più complicata, la partita di chi ricostruirà e i rapporti con Autostrade. «Non importa se sarà il 13 o il 15 dicembre, quello che posso dire è che farò carte 48 per iniziare la demolizione di ponte Morandi entro Natale - ha dichiarato Bucci -. Lo dobbiamo ai genovesi. Io so che è possibile se nessuno ci mette bastoni tra le ruote».

LA DEMOLIZIONE E LA RICOSTRUZIONE SI FARANNO IN PARALLELO

«Possiamo pensare di far dissequestrare prima la parte ovest e iniziare a demolirla - ha detto Bucci - e poi procedere con la parte est, quella sopra le case». Il sindaco-commissario è convinto, in base ai progetti ricevuti, che almeno per la porzione ovest del viadotto ancora in piedi si possa evitare l'uso di esplosivo. «La modalità non prevede cariche, mentre per la parte su via Porro le cose sono più complicate». Poi ha aggiunto: «Decideranno i tecnici, ma penso che si possa procedere tra demolizione e ricostruzione in parallelo, iniziando a ricostruire la parte ovest mentre si demolisce quella est».