Salvini che butta a sinistra Berlusconi dimostra il suo autoritarismo

In fondo il meccanismo autoritario che diventa fenomeno di massa non parte dalle masse. Parte dall’organizzazione di una cultura rigida in cui si riconosce una minoranza aggressiva che in primo luogo espelle chi si discosta appena un po’, si chiami anche Berlusconi. Da questa posizione di forza si va all’assalto del grande pubblico, affascinato o intimorito. L’elemento “fascista” del salvinismo sta non solo nelle cose che dice e fa, ma soprattutto nella cultura politica che esprime. Sia chiaro; avere nella sinistra un nuovo militante come Berlusconi può essere anche divertente. Per me lui resta il più grande presidente del Milan e ho detto tutto. Mi colpisce, però, che nelle nostre braccia, immagino molto chiuse e serrate, ce lo stia sospingendo un hooligang della Lega che non sopporta neppure una piccola critica. Questo per dire che se Di Maio e Di Battista, e i loro genitori, sono un po’ comici nel loro deliro affabulatorio fascistoide, Salvini può diventare pericoloso.