Salvini e Fico litigano sul film di Cucchi alla Camera

Il film sulla morte di Stefano Cucchi torna a far discutere e questa volta a contrapporsi su opposti schieramenti le due anime del governo. Il 13 novembre alle 18, nella nuova aula del palazzo dei gruppi parlamentari, è in programma la proiezione di Sulla mia pelle. Un evento voluto dal presidente della Camera Roberto Fico, al quale parteciperanno, tra gli altri, il regista Alessio Cremonini e la sorella di Stefano, Ilaria Cucchi. La presentazione del film sarà trasmessa in diretta webtv sul sito della Camera.

FA DISCUTE L'ASSENZA DI SALVINI

Come ha riportato il Corriere della Sera, tuttavia, all'evento non presenzierà il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini. «Domani sono molto impegnato», ha detto il leader leghista ai giornalisti che gli chiedevano di una possibile presenza alla proiezione. E aggiungendo, a proposito dell'iniziativa di Fico: «Il presidente della Camera fa le sue scelte». Alla domanda «Ma il film lo ha visto?», il vicepremier ha chiosato laconicamente: «Non ho molto tempo per andare al cinema».