Germania, Seehofer lascia la presidenza della Cdu

Il ministro dell'Interno tedesco Horst Seehofer ha confermato l'intenzione di lasciare la presidenza della Csu. Seehofer ne ha parlato in una conferenza stampa, nel corso della quale ha dato comunicazione della successione alla presidenza dei servizi interni. «Sono ministro dell'Interno e continuerò a svolgere questa funzione», ha però puntualizzato Seehofer, affermando che la decisione di abbandonare la guida della Csu «non tocca in alcun modo» il ruolo di ministro del governo Merkel. Nei giorni scorsi era stato prima die Zeit poi Dpa, citando fonti vicine al politico, ad anticipare la decisione del ministro, che oggi ha 69 anni, finito sotto pressione dopo la campagna efferata condotta contro il suo stesso governo e gli alleati dell'Unione: insistendo sul pugno duro nella politica sui migranti prima dell'estate e ostinandosi nel tentativo di salvataggio - poi fallito - dell'ex presidente dei Servizi interni Hans Georg Maasen, licenziato proprio nei giorni scorsi, Seehofer aveva portato per ben due volte l'esecutivo sulla soglia del baratro. La stessa alleanza con i cristiano-democratici aveva rischiato di naufragare. E i risultati di questo atteggiamento rissoso si sono visti alle urne: in Baviera, dove la Csu ha clamorosamente perso la maggioranza assoluta, portando a casa solo il 37,2% dei consensi, e successivamente in Assia, dove lo schiaffo ai grandi partiti è stato letto da tutti come l'effetto di una generale perdita di credibilità della classe politica, dovuta proprio alle battaglie dell'anziano ministro.