Raggiunto un accordo tecnico sulla Brexit

C'è la bozza d'accordo sulla Brexit. La notizia è stata conferma Downing Street precisando che il testo sarà vagliato il 14 novembre, in una riunione straordinaria conocata dalla premier britannica Theresa May. Sulla scia dell'annuncio la sterlina ha subito accelerato: alle 17 locali, le 18 italiane, ha toccato quota 1,1541 nei confronti dell'euro, contro il livello 1,1428 pre-annuncio e quota 1,3029 sul dollaro Usa contro 1,2864. Prima di essere confermata dal governo britannico, la notizia era stata diffusa dalla Bbc, che a sua volta aveva dato seguito all'indiscrezione della tv pubblica irlandese Rte sul testo concordato a livello tecnico delle ultime ore anche sull'ultimo nodo ancora aperto della trattativa, quella del mantenimento del confine aperto fra Irlanda e Irlanda del Nord. Una questione, quest'ultima, che da mesi agita il governo di Londra e rallenta i negoziati è una delle questioni che più politica non potrebbe essere.

IL VIA LIBERA DEL PARLAMENTO ASSOLUTAMENTE NON SCONTATO

L'accordo rappresenterebbe comuque un passo importante per quanto riguarda il complicatissimo percorso per giungere a una Brexit controllata prima del 29 marzo 2019 ed evitare un «no deal», cioè nessun accordo, che potrebbe provocare conseguenze gravi dal punto di vista economico e commerciale, oltre che sociali (vedi Irlanda). Tuttavia, si tratterebbe solo di un primo passo. Questa bozza con l'Ue deve essere vidimata prima dal consiglio dei ministri britannico e poi dal parlamento di Londra. Due passaggi assolutamente non scontati. Negli ultimi giorni, all'interno del partito conservatore, sia i fautori della Brexit a ogni costo come Boris Johnson, sia gli europeisti come il dimissionario fratello Jo Johnson, hanno espresso un forte malumore nei confronti del possibile accordo di May. La premier al momento non ha una maggioranza in parlamento che possa approvare la bozza di accordo faticosamente raggiunta.

DOWNING STREET: «PICCOLO NUMERO DI QUESTIONI CRUCIALI DA RISOLVERE»

Resta «un piccolo numero di questioni cruciali» da risolvere per arrivare a un accordo di divorzio, ha precisato Downing Street sintetizzando le indicazioni date al consiglio dei ministri dalla premier May. Il ministro Liam Fox ha evocato discussioni ancora «difficili» con Bruxelles sul confine irlandese. Mentre il governo Tory è stato costretto a promettere ai Comuni, su pressione dell'opposizione, la pubblicazione del parere dei suoi uffici legali sulle soluzioni sul tavolo. In precedenza, fonti del governo di Londra avevano comunque parlato di spiragli di «ottimismo da entrambe le parti» al termine dell'ultima sessione negoziale. La Bbc, da parte sua, prima di dare notizia del vertice straordinario in agenda per il 14, aveva parlato di «un solo significativo ostacolo» rimasto sul tavolo: la questione della possibile permanenza temporanea dell'intero Regno nell'unione doganale per assicurare il mantenimento di un confine senza barriere fra Irlande e del cosiddetto backstop, cioè il meccanismo di salvaguardia chiesto dall'Ue per garantire che questa soluzione resti in vigore sine die fino alla definizione di un successivo accordo complessivo sulle relazioni future post Brexit, ma a cui May vorrebbe imporre un termine prefissato.

BORIS JOHNSON: «IL RINVIO È SOLO UNA MESSINSCENA»

Braccio di ferro che il falco Boris Johnson ha liquidato peraltro come «teatro». «Nessuno si faccia prendere in giro», ha twittato, «il rinvio è una messa in scena. L'accordo sarà raggiunto e sarà una resa del Regno Unito, che resterà nell'unione doganale e sotto le regole di Bruxelles» a tempo indeterminato. «La gente», ha polemizzato Johnson, «ha votato per la Brexit, non per avere uno status da colonia».