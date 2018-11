Perché la sinistra ora deve essere guidata dalle donne

Forse Massimo D’Azeglio non l’ha detta, o non l’ha detta proprio così, la frase «Fatta l’Italia, ora bisogna fare gli italiani», ma se tornasse in vita rivendicherebbe questa affermazione. Quando si leggono i sondaggi non si può non pensare al tema post risorgimentale, in verità mai risolto anche per il carattere antimeridionale dell’unificazione targata Savoia. Siamo in una situazione terribile. Questo Paese rischia di essere cacciato dall’Europa ovvero può diventare la ruspa che distrugge l’Europa. Senza Europa questi poveri disgraziati che oggi si eccitano all’idea, saranno impoveriti e abbandonati a se stessi anche dai Paesi sovranisti. Per anni le piazze si sono eccitate indicando al ludibrio una intera classe dirigente. Ci sono giornalisti che ci hanno costruito una fortuna in popolarità e in quattrini e oggi difendono personaggi che sono al di sotto di ogni credibilità.

SIAMO IN MANO A GENTE INADEGUATA

Tutti abbiamo la certezza che il timone del Paese è nella mani di gente inadeguata e, proprio per questo, pericolosa, eppure il seguito elettorale indicato dai sondaggi dice che c’è solo un piccolo scostamento di consensi ma che soprattutto sta diventando una gara fra i peggiori, cioè se dobbiamo morire guidati dal gagà campano o da quello che non ci sa fare con le donne. Basterebbe solo questo ragionamento, che è ovviamente una ricostruzione tendenziosa, per dire quanto la sinistra debba smettere di fare autocritiche per quello che ha fatto ieri ma di cominciare a farle per quello che sta facendo oggi. Alla sinistra del Pd, dove Potere al Popolo supera LeU, c’è uno spettacolo di fronte al quale l’affollarsi dei gruppi post sessantottini sembra una stagione brillante.

IL PD E IL RICATTO RENZIANO

Il Pd è sottoposto al ricatto renziano. Anche qui c’è uno stato maggiore di parvenu che difende il proprio posto di lavoro. La battaglia per la segreteria non ha avuto un colpo d’ala, un gesto, una frase che si possano ricordare. Quanto erano belli i tempi di D’Alema e di Veltroni anche quando si menavano come due fabbri. Quello che questo mondo piddino o di sinistra non capisce è che la diserzione al referendum romano sull’Atac vuol dire una cosa semplicissima: «Non vi crediamo più».

SPAZIO ALLE DONNE

Ecco perché il povero D’Azeglio del 2018 aggiungerebbe alla considerazione «bisogna rifare gli italiani» la conclusione «è troppo tardi». Ci possono smentire solo quelli che Grillo insulta: le donne di Roma e di Torino, quelle scese in campo contro chi vuole riscrivere il diritto di famiglia. Penso da tempo e da tempo lo scrivo: i maschi del centrosinistra dovrebbero fare un passo indietro. Avete fallito, abbiamo fallito. I candidati maschi alla guida del Pd sono il simbolo di questo fallimento. Tornate a casa, occupatevi dei vostri bambini (io faccio così col mio, un po’ cresciutello), lavate i piatti, andate al supermercato, accettate la leadership delle donne. Il fallimento dei maschi è sotto gli occhi di tutti. Siate virili, levatevi dai cog…ni.