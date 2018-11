La Conferenza sulla Libia? Trionfo di Conte e smacco per Macron

Giuseppe Conte ha fatto stringere la mano a Khalifa Haftar e Fayez al Serraj, Conte non Macron, e in questa immagine è racchiuso il successo indiscutibile – anche personale del premier- della conferenza di Palermo sulla Libia. Successo sigillato dal riconoscimento pieno dell’inviato dell’Onu in Libia Ghassam Salamé che ha detto in conferenza stampa di essere entusiasta dei risultati: «Voglio ringraziare l’Italia e il suo presidente del Consiglio per aver organizzato questa Conferenza, che è stata un successo. Palermo resta una pietra miliare del processo politico in Libia. C’è stato un impegno serio da parte dei libici presenti. Mi sento più tranquillo». Conte ha risposto con parole misurate, non trionfali, che evidenziano la piena coscienza del premier italiano che il caso libico sia questione di piccoli – molto piccoli - passi: «Lasciamo Palermo portando con noi il sentimento di fiducia per aver dato una prospettiva di stabilizzazione della Libia. Non dobbiamo illuderci, ma sono state poste premesse importanti di questo cammino».