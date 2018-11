Chi ha vinto e chi ha perso dopo la conferenza di Palermo sulla Libia

Alla fine il “signore della Cirenaica” a Palermo è arrivato e lo ha fatto alla vigilia della conferenza organizzata dall’Italia che, in caso di sua assenza, avrebbe rischiato di trasformarsi in un clamoroso fallimento. Dopo un iniziale quanto sospirato “sì” alla sua partecipazione ai lavori a villa Igiea, Khalifa Haftar è stato accolto con i massimi onori, non tanto per le stellette cucite sulla sua divisa (peraltro lasciata in patria e sostituita da un più classico abito da vertice), quanto piuttosto per il peso che riveste nel tentativo di pacificare e stabilizzare la Libia, vero obiettivo del summit. I lavori, che fin dall’inizio non prevedevano la firma di alcun documento finale, sono serviti piuttosto per confermare il peso degli attori in scena.

