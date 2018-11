L’inettitudine del governo è direttamente proporzionale al suo consenso

SU REDDITO DI CITTADINANZA E FLAT TAX ANCORA BUIO PESTO

Ora, siccome i numeri non sono opinioni, anche gli avversari più accaniti di questo governo dovranno ammettere che la sua grande popolarità non deflette. Quello su cui invece c’è largo spazio per discutere è il come mai ciò accada. Partiamo da un paradosso, ovvero che il gradimento dell’esecutivo è direttamente proporzionale alla sua inettitudine: meno fa, e più conferma la sua luna di miele con gli italiani. Ma delle tante cose che non fa due sono le più eclatanti, non foss’altro che sono le questioni più importanti su cui Lega e Movimento cinque stelle hanno chiesto il voto degli italiani: reddito di cittadinanza e Flat tax.